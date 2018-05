Olieprisen stiger efter bekymringer om sanktioner mod Venezuela

Prisen er steget, efter bekymringer i markedet over om Venezuelas produktion kan falde, efter præsidentvalget i landet søndag, hvor Nicolas Maduro vandt. Samtidig er der bekymringer over, at USA kan komme med sanktioner mod landet, der er medlem af Organization of the Petroleum Exporting Countries, Opec.

Ydermere har USA også strammet holdningen til Iran og lavet en liste med krav til landet, hvilket kan begrænse olieproduktionen her, og pressen prisen yderligere op.

Det skriver Reuters.

Tirsdag morgen koster en tønde Nordsøolie 79,39 dollar per tønde mod niveauet ved lukketid fredag på 78,51 dollar. Der blev på oliemarkedet ikke holdt fri i pinsen ligesom i Danmark, og mandag kostede en tønde olie 79,22 dollar.

Imens ligger prisen på den amerikanske referenceolie i 72,45 dollar mod 71,28 dollar fredag kl. 17. Mandag lukkede WTI-olien i 72,24 dollar per tønde.

Samtidig er prisen på guld faldet, og tirsdag morgen handles guld til 1289,39 dollar per ounce. Det er et fald på 0,25 pct. mod lukkeniveauet mandag. Fredag kostede en ounce guld 1293,04 dollar.

På markedet for industrimetaller koster et ton kobber tirsdag morgen 6883,50 dollar, hvilket er 0,2 pct. lavere end mandag.

/ritzau/FINANS