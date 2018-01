Olie: Brent over 70 dollar per tønde for første gang i godt tre år

Efter fremgang på 14 ud af de seneste 17 handelsdage er den europæiske referenceolie, Brent, torsdag eftermiddag brudt igennem niveauet 70 dollar per tønde, hvor prisen på det sorte guld ikke har befundet sig i mere end tre år.

Det skriver Bloomberg News.

Organisationen af Olieeksporterende Lande (Opec) har givet håndslag på at holde udbuddet nede for at understøtte prisen, og det har i den sidste del af 2017 og starten af 2018 for alvor givet pote.

Også den amerikanske referenceolie, WTI, har været i stor fremgang, og torsdag eftermiddag skal man betale 64,56 dollar per tønde. Her er der tale om det højeste niveau siden midten af 2015.