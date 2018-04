Obligationer/middag: Ikke de store udsving på dagen eller over ugen

De europæiske obligationsmarkeder er fredag åbnet med beherskede udsving, og det samme er tilfældet på det danske marked.

Herhjemme ligger renten på den tiårige danske statsobligation fredag middag i 0,52 pct., hvilket er 1 basispoint højere end torsdagens lukkeniveau. Fredag i sidste uge lukkede papiret med en rente på 0,51 pct.

Fokus er på Trump-tweets, udmeldinger om handelskrig og på det seneste trusler om militærindgriben mod Syrien.

Midt på ugen var der rentefald efter meldingen fra Trump om, at "missiler vil komme". Torsdag erklærede han så, at han »aldrig har sagt, hvornår et angreb på Syrien vil finde sted«. Det kan være »meget snart eller ikke så snart overhovedet«.

»Der er mindre umiddelbar bekymring over militære anslag eller aktioner i Syrien. Det sender ikke hele historien i skraldespanden, men det giver mulighed for at se sig omkring og handle på andre ting,« siger rentestrateg Jim Vogel fra FTN Financial i Memphis, Tennessee, til Reuters.

Der er ikke mange større nøgletal fredag, hvor kun det amerikanske Michigan-tillidsindeks står på dagsordenen.

Derudover er der taler fra et par Federal Reserve-chefer. Chefen for Federal Reserve i Boston, Eric Rosengren, holder tale klokken 14, og en time senere taler James Bullard, som er chef for Federal Reserve i St. Louis.