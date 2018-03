Obligationer: Trump, Nordkorea og jobtal kan sætte dagsordenen

Med til at dæmpe risikofrygten er nyheden om, at Nordkoreas leder, Kim Jong-un, og USA's præsident, Donald Trump, skal mødes senest i maj, hvor Trump blandt andet har et særligt punkt på dagsordenen: En komplet afrustning af Nordkoreas atomprogram.

Dagens største nøgletal er den månedlige jobrapport fra det amerikanske beskæftigelsesministerium, hvor fokus vil være på jobskabelsen, arbejdsløsheden og ikke mindst udviklingen i lønningerne.

»Obligationskurserne ligger allerede for morgenstunden til at trække højere. Det afspejler den lidt bedre risikotone i markedet, efter at USA trods alt har indlagt kattelemme i sin kommende toldmur på stål og aluminium.«

»Samtidigt vil markedet trække renterne op med udsigt til en stærk jobrapport, og derfor skal rapporten komme ud meget stærkere end ventet, for at den for alvor får stor effekt på markederne i eftermiddag,« skriver chefstrateg Philip Jagd fra Nordea i en kommentar.

Torsdag lukkede den toneangivende tiårige amerikanske T-bond med en rente på 2,86 pct. på markedet i New York. Det var 2 basispoint lavere i forhold til slutniveauet dagen før.

Fredag morgen fortsætter den afventende handel, mens investorerne ser frem mod dagens amerikanske arbejdsmarkedsrapport. Renten på T-bonden handles i knap 2,87 pct. på markedet i Tokyo. Det er knap 2 basispoint højere end niveauet ved dansk børslukketid.

Herhjemme endte renten på den tiårige danske statsobligation torsdag i 0,69 pct., hvilket var 3 basispoint lavere end lukkeniveauet onsdag eftermiddag.

Fredag er centreret om den officielle arbejdsmarkedsrapport. Den ventes at vise en jobskabelsen uden for landbruget på 205.000, arbejdsløsheden estimeres at falde til 4,0 pct. fra 4,1 pct., mens lønningerne vurderes at være steget 0,2 pct. på månedsbasis og 2,8 pct. på årsbasis

Inden da kan investorerne se frem til tyske handelstal og britisk industriproduktion.