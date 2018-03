Obligationer: Stålsat Trump kan sende renterne tilbage

Den danske handel med statsobligationer ser ud til at lægge ud med vigende renter onsdag morgen foranlediget af en stålsat amerikansk præsident, som fortsat ser ud til at ville gennemføre importtold på visse råvarer.

For på trods af skepsis hos politiske kolleger, industrien såvel som samhandelspartnere holder præsident Donald Trump fast i de udmeldinger, han kom med mod slutningen af sidste uge. Det slog han fast tirsdag efter dansk børslukning.

Siden har Det Hvide Hus' økonomiske rådgiver, Gary Cohn, valgt at tage sit gode tøj og gå som en direkte protest imod planerne.

»Det er en opsigelse, der alt andet lige tynder ud i kritikere af forslaget, og som lægger en smule ekstra til usikkerheden omkring administrationen.«

»Markederne afventer stadig de endelige detaljer omkring tolden på aluminium og stål, og det forventes, at den kommer indenfor den næste uges tid, så vi må væbne os med tålmodighed lidt endnu,« siger Andreas Østerheden, seniorstrateg i Nordea.

Tirsdag lukkede den tiårige danske statsobligation 6 basispoint højere i 0,74 pct. Rentestigningen skal ses i lyset af, at investorerne på dette tidspunkt kunne have fået det indtryk, at præsidenten ville kunne finde på at bløde op i sine importplaner.

Men det ser altså ikke ud til at være tilfældet, og det har sendt aktiefutures ned onsdag morgen, hvilket kan give en indikation om, at der i stedet vil blive efterspørgsel efter obligationer, som vil resultere i faldende renter.

»Vi venter, at det danske obligationsmarked vil åbne med lavere renter renter,« lyder vurderingen hos Mathias Rømer Sproegel, makroanalytiker i Sydbank.

Onsdag får investorerne flere nøgletal til yderligere handelsinspiration. Det drejer sig blandt andet om den tredje opgørelse over BNP-væksten i fjerde kvartal i eurozonen, mens der senere fra USA kommer ADP-jobrapporten over det private arbejdsmarked.

Efter dansk børslukning onsdag aften offentliggør den amerikanske centralbank, Federal Reserve, desuden sin økonomiske barometer-aflæsning i form af Beige Book.

/ritzau/FINANS