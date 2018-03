Obligationer: Små bevægelser i vente før inflationstal fra USA

Den amerikanske inflation er på det seneste begyndt at tage lidt mere fat, og tirsdag vil investorerne se frem mod tal for udviklingen i februar.

Økonomerne venter, at forbrugerpriserne steg 2,2 pct. i februar sammenlignet med samme periode året før, viser estimater indsamlet af Bloomberg News.

Priserne eksklusive energi og fødevarer, der også kaldes kerneforbrugerpriserne, ventes at vise en stigning på 1,8 pct. Hvis nøgletallet lander som forventet, vil prisstigningstakten på årsbasis være på niveau med tallet for januar.

Hos Sydbank er forventningen, at inflationen stille og roligt er ved at tage fart i USA, og bankens makroanalytiker Mathias Rømer Sproegel venter, at kerneforbrugerpriserne vil vise en stigning på 1,9 pct. i februar sammenlignet med et år tidligere.

»Vi venter, at det danske obligationsmarked vil åbne med stort set uændrede renter. Stiger Core-CPI (kerneforbrugerpriserne, red.) til 1,9 procent i årsstigningstakt fra 1,8 procent, kan det presse renterne lidt op og styrke dollaren,« skriver han i en kommentar.

Inflationen er et af de absolutte kardinalpunkter i Federal Reserves vurdering af økonomien, og hvornår stramninger af pengepolitikken er på sin plads. I starten af marts viste PCE-deflatoren, der er Federal Reserves foretrukne inflationsmål, en stigning på årsbasis på 1,7 pct. i januar Centralbankens mål er prisstigninger på 2 pct.

Mandag aften lukkede den toneangivende tiårige T-bond på markedet i USA med en rente på 2,87, og det er omkring 2 basispoint lavere end fredagens lukkeniveau.

Tirsdag morgen handles det toneangivende tiårige amerikanske statspapir med en rente på 2,88 på børsen i Tokyo, og det er stort set på niveau med renten ved dansk lukketid klokken 17.00 mandag.

Det indikerer dermed også, at der kun er helt små bevægelser i vente ved den danske børsåbning tirsdag.

Renten på den tiårige danske statsobligation faldt mandag 3 basispoint til 0,67 pct., og det fulgte en lignende udvikling på de fleste markeder i Europa.