Obligationer: Skuffende tillidsdata presser renten yderligere

For den danske tiårige toneangivende rente er der tale om et fald til 0,77 pct. eller med 3 basispoint forhold til slutniveauet tirsdag eftermiddag og med 2 basispoint i forhold til udgangspunktet onsdag morgen.

I Tyskland falder den toneangivende rente 3 basispoint til lige under 0,7 pct., som er laveste niveau i to uger, konstaterer Bloomberg News.

PMI-indekset fra eurozonen for februar, der blev offentliggjort onsdag formiddag, viste et fald til 57,7 i februar fra 58,8 i januar. Ifølge Bloomberg News var der ventet et indeks på 58,4.

Senere på onsdagen kommer blandt andet PMI-tal fra USA, som ventes at vise en fremgang for service-indekset i februar til 53,7 fra 53,3 måneden før, mens industriindekset ventes at ligge uændret på 55,5.

Men dagens væsentligste makrobegivenhed finder først sted dansk børslukketid, når referatet fra det seneste rentemøde i den amerikanske centralbank, Federal Reserve, offentliggøres klokken 20 dansk tid.

Referatet ventes at give et fingerpeg om, hvorvidt der kan blive pillet ved bankens indikationer om tre renteforhøjelser i 2018 og to i 2019. Hælder stemningen over mod at skrue op for de pengepolitiske stramninger, vil det formentlig ramme obligationskurserne.