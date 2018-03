Obligationer: Sidelæns handel mens Trumps trusler evalueredes

. De amerikanske obligationsrenter bevægede sig sidelæns onsdag, hvor investorerne fortsatte med at prøver at finde hoved og hale på seriøsiteten af præsident Donald Trumps trusler om handelskrig.

Onsdag lukkede den toneangivende tiårige amerikanske T-bond med en rente på 2,88 pct. på markedet i New York. Det var tæt på uændret i forhold til slutniveauet dagen før.

Torsdag morgen fortsætter den afventende handel, mens investorerne ser frem mod det pengepolitiske møde i Den europæiske Centralbank og fredagens amerikanske arbejdsmarkedsrapport. Renten på T-bonden handles uændret i knap 2,88 pct. på markedet i Tokyo.

Onsdag afvejede investorer risiciene, efter at Gary Cohn, der var øverste økonomiske rådgiver for præsident Trump, tabte kampen mod Trumps planer om at pålægge importtold for stål og aluminium.

- Bekymringen går for det første på en handelskrig, og for det andet på at Gary Cohn har været hovedmand bag de økonomiske beslutninger, der er taget over det seneste år, siger rentestrateg Justin Lederer fra Cantor Fitzgerald i New York til Reuters.

Udsigten til handelskrig blev understreget af USA's handelsunderskud, der voksede til det højeste niveau i mere end ni år i januar, især drevet af et kraftigt voksende handelsminus over for Kina.

Der var også renterelevante data for arbejdsmarkedet, hvor ADP's beskæftigelsesrapport over det private jobmarked viste en stigning på 235.000 job i februar.

Økonomerne havde ventet en stigning på 200.000 job, og stigningen ses som indikator for den officielle arbejdsmarkedsrapport fra det amerikanske beskæftigelsesministerium, som udsendes fredag.

- Det kan øge forventningen til jobrapporten på fredag på grund af de stigende lønninger, vi så i den seneste (rapport), siger markedsstrateg Lou Brien fra DRW Trading i Chicago til Reuters.

VIGTIGE OFFENTLIGGØRELSER

Statistisk er resten af ugen centreret om fredagens officielle arbejdsmarkedsrapport.

Fokus er på jobskabelsen uden for landbruget, arbejdsløsheden og ikke mindst lønningerne, der var den helt store overraskelse i den seneste rapport, og som gav anledning til voldsomme sving i både aktie- og obligationsmarkedet.

