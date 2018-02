Obligationer: Renterne fortsætter ufortrødent fremdriften

Fra et lavt udgangspunkt steg renten på den toneangivende tiårige statsobligation onsdag eftermiddag med 3 basispoint efter tallene og endte dermed et enkelt basispoint højere for dagen.

Torsdag fortsætter fremgangen, efter at de amerikanske renter steg yderligere efter dansk lukketid onsdag. Ved middagstid er den tiårige rente herhjemme oppe i 0,85 pct., hvilket er en fremgang på 4 basispoint fra lukkeniveauet onsdag.

Det er samtidig også den højeste rente i hele det toneangivende papirs levetid. Obligationen blev udstedt i starten af 2017.

OVERRASKENDE HØJ INFLATION

Den amerikanske inflation var 2,1 pct. i januar mod ventet 1,9 pct. blandt økonomerne ifølge estimater fra Bloomberg News. Og da også kerneinflationen, der fraregner fødevare- og energipriser, var højere end ventet, gav det store bølgeskvulp i markedet.

Her frygter investorerne nemlig de afledte konsekvenser, der kan være flere og hurtigere stramninger end ventet fra den amerikanske centralbank, Federal Reserve.

Derfor faldt aktierne umiddelbart efter tallene, mens renterne gik i vejret, og dollar blev styrket. I løbet af eftermiddagen vendte billedet på både valuta- og aktiemarkedet, mens obligationerne fortsatte kursen mod højere renter.

MASSER AF NØGLETAL IGEN

Fra makrofronten er der igen rigeligt at se til for investorerne torsdag, hvor der offentliggøres en stribe nøgletal fra særligt USA.

Her tages temperaturen på Empire Manufacturing-indekset i februar, mens der også venter ugentlige tal for nytilmeldte ledige, data for producentpriserne samt industriproduktionen og kapacitetsudnyttelsen i januar og en opgørelse af Philadelphia Fed-indekset i februar.