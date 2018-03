Obligationer: Renter holder niveau før amerikanske jobtal

Renten på den tiårige danske statsobligation ligger fredag ved 8.45-tiden næsten uændret i 0,69 pct. efter et fald på 3 basispoint i torsdagens handel.

Markedet reagerer dermed afdæmpet på den amerikanske præsident Donald Trumps beslutning torsdag aften om at indføre told på import af stål og aluminium med effekt fra 23. marts.

Dog er Mexico og Canada undtaget, og andre lande har også mulighed for at undgå det protektionistiske tiltag.

»Fokus er nu rettet på eventuelle modsvar fra blandt andet Kina og EU,« skriver Jyske Bank i en kommentar.

MØDE MELLEM USA OG NORDKOREA

Der er på finansmarkedet desuden fokus på, at der er aftalt et møde mellem Nordkoreas leder, Kim Jong-un, og Donald Trump, hvor Trump blandt andet har en komplet afrustning af Nordkoreas atomprogram på dagsordenen.

Dagens største nøgletal er den månedlige jobrapport fra det amerikanske beskæftigelsesministerium, hvor fokus vil være på jobskabelsen, arbejdsløsheden og ikke mindst udviklingen i lønningerne.

»Vi venter, at jobrapporten fra USA viser en stærk jobvækst og et solidt fald i arbejdsløsheden i februar. Opmærksomheden er rettet mod lønstigningerne, da lønudviklingen er vigtig for Fed,« skriver Jyske Bank.

Rapporten ventes at vise en jobskabelsen uden for landbruget på 205.000, arbejdsløsheden estimeres at falde til 4,0 pct. fra 4,1 pct., mens lønningerne vurderes at være steget 0,2 pct. på månedsbasis og 2,8 pct. på årsbasis.

TYSKE HANDELSTAL SKUFFER

Fra morgenstunden kom der skuffende tyske handelstal for februar. Eksporten viste en tilbagegang på 0,5 pct. fra måneden før, hvor analytikerne til sammenligning havde ventet en stigning på 0,3 pct. ifølge Bloomberg News.

Importen faldt ligeledes med 0,5 pct., mens der har var ventet et mere beskedent fald på 0,1 pct. Overskuddet på Tysklands handelsbalance skrumpede på den baggrund til 17,4 mia. euro fra 18,1 mia. euro måneden før.