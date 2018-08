Obligationer: Renten tog et nøk op inden handelsmøde

De danske obligationsrenter indledte onsdagen lavere, men udviklingen vendte og facit ved lukketid var en marginal rentestigning til den tiårige danske statsobligation på 1 basispoint til 0,31 pct.

Amerikanske nøgletal viste en time før børslukketid et lidt svagt boligsalg i juli, uden at statistikken fik større indflydelse på rentemarkedet. I stedet spejdede investorerne efter nyt fra handelsforhandlingerne mellem Kina og USA, selv om kun de færreste troede på en løsning.

Det skyldes blandt andet, at det ikke er Kinas og USA's absolutte topforhandlere, der mødes. Desuden har optakten til mødet været præget af uforsonlighed.

- Et andet tegn på, at vi ikke skal forvente for meget, er Trumps udtalelser mandag om, at han ikke har store forventninger til forhandlingerne. Meget tyder på, at Trump føler, han sidder med de stærkeste kort på hånden, vurderer chefanalytiker i Danske Bank Allan von Mehren i et notat.

Han regner ikke med, at markederne vil reagere meget på toldsatserne, som USA implementerer torsdag på en række kinesiske varer.

- Men handelskrigen kan godt komme tilbage som tema og ramme markederne, hvis told på kinesiske varer for yderligere 200 mia. dollar bliver en realitet i slut-september eller i oktober, vurderer Allan von Mehren.

