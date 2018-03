Obligationer: Renten starter lidt højere før inflationstal

Renten på den tiårige danske statsobligation handles tirsdag i underkanten af 0,68 pct., og det er omkring 1 basispoint højere end mandagens lukkeniveau.

Investorerne har blikket fæstnet mod nøgletallet for kerneforbrugerpriserne i USA, der lander tirsdag eftermiddag. Den amerikanske inflation er på det seneste begyndt at tage lidt mere fat, og tirsdag er der nyt om udviklingen i februar.

Økonomerne venter, at forbrugerpriserne steg 2,2 pct. i februar sammenlignet med samme periode året før, viser estimater indsamlet af Bloomberg News.

Priserne eksklusive energi og fødevarer, der også kaldes kerneforbrugerpriserne, ventes at vise en stigning på 1,8 pct. Hvis nøgletallet lander som forventet, vil prisstigningstakten på årsbasis være på niveau med tallet for januar.

Hos Sydbank er forventningen, at inflationen stille og roligt er ved at tage fart i USA, og bankens makroanalytiker Mathias Rømer Sproegel venter, at kerneforbrugerpriserne vil vise en stigning på 1,9 pct. i februar sammenlignet med et år tidligere.

- Vi venter, at det danske obligationsmarked vil åbne med stort set uændrede renter. Stiger Core-CPI (kerneforbrugerpriserne, red.) til 1,9 procent i årsstigningstakt fra 1,8 procent, kan det presse renterne lidt op og styrke dollaren, skriver han i en kommentar.

Inflationen er et af de absolutte kardinalpunkter i Federal Reserves vurdering af økonomien, og hvornår stramninger af pengepolitikken er på sin plads. I starten af marts viste PCE-deflatoren, der er Federal Reserves foretrukne inflationsmål, en stigning på årsbasis på 1,7 pct. i januar. Centralbankens mål er prisstigninger på 2 pct.