Obligationer: Renten ses højere efter amerikansk rentehop

Der kan være små rentestigninger på vej på det danske obligationsmarked fredag, efter at renterne i USA er steget yderligere efter dansk børslukketid torsdag.

Den toneangivende tiårige amerikanske T-bond handles fredag morgen med en rente på knap 2,63 pct. på markedet i Tokyo. Det er 2 basispoint højere end niveauet, da de danske obligationshandlere gik hjem torsdag eftermiddag.

Rentestigningerne følger i hælene på torsdagens stærke væksttal fra Kina, der styrkede troen på det globale opsving og medvirkede til rentestigninger i USA.

APPLE SKABTE SPEKULATIONER

Dertil kom Apples meddelelse om it-gigantens 30 mia. dollar store investeringsplan, samt at koncernen vil betale 38 mia. dollar i engangsskattebetaling i USA fra selskabets oversøiske beholdninger.

Da Apple har parkeret meget af sit oversøiske overskud i obligationer, herunder omkring 53 mia. dollar i amerikanske statsobligationer, skabte meldingen spekulationer om, at Apple vil sælge ud af sine aktiver for at finansiere skat og investeringer.

Ud over Apple kan andre virksomheder desuden tænkes at følge efter.

»Det er ikke det, at der kommer en ordentlig klump kontanter tilbage. Spørgsmålet er, om andre virksomheder vil gøre det samme, og om Apple bare er den første,« siger rentechef Subadra Rajappa fra Société Générale i New York til Reuters.

Den tiårige danske statsobligation steg onsdag med 3 basispoint til 0,59 pct. Over ugen er det dermed blevet til en begrænset rentestigning på et enkelt basispoint.

FÅ NØGLETAL

Fredag er ret fattig på de allermest profilerede nøgletal, og investorerne må fra Europa nøjes med nyt om tyske producentpriser, eurozonens betalingsbalance samt detailsalget i Storbritannien.

Ud på eftermiddagen kan forbrugertillidsindekset fra University of Michigan og en tale fra chefen for den amerikanske centralbanks afdeling i Atlanta, Raphael W. Bostic, derudover muligvis skabe bevægelse på rentemarkederne.

Torsdag medvirkede kommentarer fra Bostics kollega i Cleveland, Loretta Mester, til rentestigninger, vurderer chefstrateg i Nordea Philip Jagd. Det skyldtes en melding om, at flere rentestigninger er berettiget i 2018 og 2019, end markedet i øjeblikket venter.

Ifølge Philip Jagd er den manglende amerikanske budgetaftale desuden et tema i finansmarkederne, da aftalen er nødvendig for at afværge en automatisk nedlukning af den offentlige sektor i weekenden.