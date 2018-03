Obligationer: Renten ligger stille i åbningen

Torsdag eftermiddag kommer der en række nøgletal fra USA, som investorerne kan holde øje med. Der kommer tal fra Empire Manufacturing i marts, hvor økonomerne venter en indeksværdi på 15. I februar var tallet 13,1.

Samtidig kommer der tal for de nye ledige i uge 10 og Philadelphia Fed-indekset for marts. For sidstnævnte venter økonomerne ifølge Bloomberg en indeksværdi på 23,0 mod 25,8 i februar.

Ligeledes kommer der også importpriser fra USA.

- Hvis importpriserne stiger mere end ventet, kan det presse renterne en smule op. Der er ventet en fremgang på 0,2 procent på månedsbasis, skriver Mathias Rømer Sproegel, makroanalytiker i Sydbank, i en kommentar.

Onsdagens fald satte ind om eftermiddagen, efter at der var offentliggjort svagere end ventet tal for detailsalget i februar i USA.

Salget faldt med 0,1 pct. på månedsbasis, mens økonomerne ifølge Bloomberg News ventede en stigning på 0,3 pct. i forhold til måneden før.

Det hører dog også med til historien, at tallet for januar blev oprevideret til et fald på 0,1 pct. sammenlignet med december. Tidligere var tilbagegangen her opgjort til 0,3 pct.