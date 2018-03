Obligationer: Renten ligger stille fra morgenstunden

Torsdagen er stort set renset for nøgletal, men investorerne kan dog holde øje med, hvordan udviklingen i nytilmeldte ledige har været i uge 9. De tal kommer klokken 14.30. Foto: Iris

Onsdag faldt renterne i Europa, og den tonegivende tiårige danske statsobligation fulgte med og endte ved dansk lukketid i 0,72 pct. efter at være faldet 2 basispoint i løbet af dagen. Efter de danske investorer holdt fyraften, blev den dog handlet yderligere ned og endte i 0,71 pct.

De europæiske renter faldt især på grund af usikkerheden omkring de mulige toldsatser på stål- og aluminium, der eksporteres til USA. Præsident Trumps økonomiske rådgiver Gary Cohn tog sin afsked tirsdag aften, og det pressede renterne i Europa ned.

Onsdag lukkede den toneangivende tiårige amerikanske T-bond med en rente på 2,88 pct. på markedet i New York. Det var tæt på uændret i forhold til slutniveauet dagen før.

Torsdag morgen fortsatte den afventende handel på T-bonden og er uændret i knap 2,88 pct. på markedet i Tokyo.

Onsdag kom der i USA ellers tal fra ADP, der viste en overraskende stigning på 235.000 nye job i februar mod de ventede 200.000 nye job. Stigningen ses som indikator for den officielle arbejdsmarkedsrapport fra det amerikanske beskæftigelsesministerium, som udsendes fredag.

Torsdagen er stort set renset for nøgletal, men investorerne kan dog holde øje med, hvordan udviklingen i nytilmeldte ledige har været i uge 9. De tal kommer klokken 14.30.

Investorernes fokus vil samtidig være rettet mod det pengepolitiske møde i Den Europæiske Centralbank, der afholdes torsdag.

»Vi venter, at Draghi vil sende nogle forholdsvise bløde signaler på rentemødet i ECB, men signalerer Draghi, at opkøbet af obligationer for nye penge snart stopper, kan det presse renterne op og styrke euroen,« siger Mathias Rømer Sproegel, makroanalytiker i Sydbank.

Fredag kommer der tal for jobskabelsen og lønudviklingen i USA, der regnes for et af de vigtigste nøgletal.

