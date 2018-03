Obligationer: Renten ligger stille efter stort fald torsdag

Torsdag dykkede renten dog med 7 basispoint i forhold til onsdag.

De internationale rentefald der fulgte af stigende uro på de finansielle markeder, efter at den amerikanske præsident, Donald Trump, torsdag underskrev et memorandum om massive toldsatser på kinesiske varegrupper, ser dermed ud til at være klinget af fredag middag.

»Trump eskalerer nu sin protektionistiske agenda ved at gå efter kinesiske virksomheder. Det skaber en begrundet frygt hos mange investorer om, at verdens to største økonomier ender i en decideret og omfattende handelskrig, og det skaber altså store rystelser på de finansielle markeder, hvor både aktier og renter falder«, siger Søren V. Kristensen, makroøkonom i Sydbank, i en kommentar.

Uroen på aktiemarkederne fortsætter fredag middag i Europa, efter en morgen med massive kursfald i Asien, mens de amerikanske futures samtidig indikerer yderligere fald, hvilket kan lægge pres på renterne.

Renten på den toneangivende tiårige amerikanske T-bond lukkede 6 basispoint lavere i 2,82 pct. på markedet i New York.

Der er ikke de store nøgletal på programmet fredag. Fra den hjemlige scene kom detailsalg, som viste et højere salg end ventet i februar, mens de internationale økonomiske data begrænser sig til ordreindgang af varige goder og salg af nye boliger.