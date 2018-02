Obligationer: Renten lavere efter tyske nøgletal

Det var en ringere end ventet tysk erhvervstillid IFO, der fik renten til at droppe, da tallet blev offentliggjort klokken 10. Tallet faldt til 115,4 fra 117,6 måneden før. Det skal sammenlignes med markedskonsensus om indeks 117,0 ifølge Bloomberg News.

Stigningen fra morgenstunden skal ses i lyset af udviklingen i den amerikanske toneangivende rente, efter at Federal Reserve kom med referatet fra rentemødet i januar onsdag aften dansk tid.

Af referatet fremgår det, at der er bekymringer i centralbankens top over effekten af præsident Donalds Trumps skattelettelser, og samtidig indikerede det, at antallet af renteforhøjelser i år »sandsynligvis« vil blive øget. Ifølge data fra Bloomberg News, regner markedet med, at den første renteforhøjelse kommer ved det kommende rentemøde i Federal Reserve 21. marts.

Torsdag er det så Den Europæiske Centralbanks tur til at løfte sløret for dialogen og diskussionerne på det seneste rentemøde, der blev afholdt i slutningen af januar, når referatet offentliggøres klokken 13.30 dansk tid. Hos Sydbank ventes referatet dog ikke at få den store markedseffekt.

»Vi venter ikke den store dramatik i dagens referat, og derfor vil investorerne se frem til rentemødet i marts, hvor ECB kommer med opdaterede vækst- og inflationsprognoser,« skriver Mathias Rømer Sproegel, der er makroanalytiker i Sydbank, i en kommentar.

I løbet af eftermiddagen kommer der også tal fra USA - herunder nytilmeldte ledige, fortsatte ledige og ledende indikatorer.

