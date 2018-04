Obligationer: Renten kan stige op til detailsalgstal fra USA

Små rentestigninger kan vinde indpas på obligationsmarkedet mandag, hvor der hersker lettelse over, at weekendens angreb i Syrien tilsyneladende ikke har eskaleret situationen væsentligt.

Aktierne ventes ifølge Nordea derfor at åbne i et forsigtigt plus. Dermed synes der mandag at være gode alternativer til de rentebærende papirer, hvilket kan presse obligationskurserne lidt og sende renterne en anelse op.

Den toneangivende tiårige amerikanske statsobligation ligger ved 7.30-tiden med en rente på 2,83 pct. på markedet i Tokyo. Det er 1 basispoint højere end niveauet ved dansk børslukketid fredag.

Herhjemme endte renten på den tiårige danske statsobligation i 0,52 pct., hvilket var under 1 basispoint højere end torsdagens lukkeniveau.

Fra nøgletalsfronten vil der blive holdt særligt øje med nyt om det amerikanske detailsalg i marts. Analytikerne venter ifølge Bloomberg News en stigning på 0,4 pct. efter et fald på 0,1 pct. i februar.

- De seneste målinger er kommet ud svagere end ventet, og det bliver derfor interessant at se, om vi begynder at se et stærkere amerikansk detailsalg, som flere områder peger på. Kommer detailsalget ud højere end ventet, vil det løfte særligt amerikanske aktier i dagens løb, vurderer seniorstrateg i Nordea Andreas Østerheden.

Modsat kan et svagt detailsalg betyde rentefald, skriver Sydbanks makroøkonom Søren V. Kristensen i bankens morgenkommentar.

Der offentliggøres mandag desuden nyt om aktiviteten i erhvervslivet i New York-regionen. Det såkaldte Empire Manufacturing-indeks ventes at falde til 18,6 i april fra 22,5 i marts.

Derudover kommer der nyt om de amerikanske forretningslagre, og efter dansk børslukketid skal chefen for Federal Reserve i Atlanta, Raphael W. Bostic, på talerstolen.