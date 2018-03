Obligationer: Renten kan starte lidt højere på stille dag

Investorerne vil i løbet af eftermiddagen også rette blikket mod William C. Dudley, der er chef for Federal Reserve i New York, når han tirsdag taler på De Amerikanske Jomfruøer.

Efter en noget passiv start på ugen kan der tirsdag komme lidt mere liv i de danske rentebevægelser, hvis man lader sig inspirere af de seneste timers udvikling for de amerikanske statsrenter, der ofte agerer vejviser for renteudviklingen herhjemme.

Tirsdag morgen bliver den toneangivende tiårige amerikanske T-bond handlet med en rente, der ligger 2 basispoint over det niveau, den havde ved dansk lukketid mandag eftermiddag. Derved kan der være et lille efterslæb, som skal indhentes fra morgenstunden for de danske statsrenter.

Mandag sluttede renten på den ledende tiårige danske statsobligation i 0,68 pct., hvilket var 1 basispoint lavere sammenlignet med lukkeniveauet før weekenden.

I løbet af mandagen var der blandt andet nøgletal for PMI-indekset fra begge sider af Atlanten, men det var weekendens politiske begivenheder i Italien og i Tyskland, der løb med opmærksomheden.

Tirsdag er kalenderen sparsom med vigtige nøgletal, og ifølge Sydbank skal investorerne formentligt stadig tygge lidt på det italienske valg.

Investorerne vil i løbet af eftermiddagen også rette blikket mod William C. Dudley, der er chef for Federal Reserve i New York, når han tirsdag taler på De Amerikanske Jomfruøer.

»Dudley indikerede i sidste uge, at han var ved at hælde til fire renteforhøjelser i 2018, da han sagde, at fire renteforhøjelser også ville være gradvise renteforhøjelser.«

»Derudover sagde Dudley, at told på varer isoleret set ville løfte inflationen gennem højere importpriser. Det kan få Fed til at hæve renten mere, end Fed i øjeblikket venter,« skriver Mathias Rømer Sproegel, makroanalytiker i Sydbank, i en kommentar.

I sidste uge annoncerede præsident Donald Trump, at han planlægger at pålægge udenlandsk stål og aluminium høje toldsatser. Formålet er at beskytte USA's egne producenter.

Senere kommer der desuden fra USA de seneste tal for fabriksordrer og ordreindgang af varige goder. Økonomerne venter, at tallet for fabriksordrer for januar vil vise et fald på 1,4 pct., mens ordreindgangen af varige gode ventes at falde 3,6 pct. i den endelige opgørelse for januar, viser estimater indsamlet af Bloomberg News.

/ritzau/FINANS