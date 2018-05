Obligationer: Renten holder stand efter møde mellem Kina og USA

Renterne i USA er ellers steget siden dansk lukketid torsdag - men stigningen er gået lidt i sig selv igen, og den toneangivende amerikanske T-bond handles fredag morgen i en rente på 3,10 pct. efter at have rundet det højeste niveau i 7 år på 3,12 pct. tidligere på morgenen. De 3,10 pct. er 2 basispoint højere end klokken 17 torsdag.

Investorerne har reageret på, at kineserne har rakt en hånd frem mod USA i forbindelse med et møde i Washington om samhandlen mellem de to lande.

Ifølge Reuters har Kina tilbudt amerikanerne investeringer og andre initiativer, der skal reducere det amerikanske handelsunderskud med Kina med omkring 200 mia. dollar om året. Selve formålet med mødet er at forhindre en ulmende handelskrig mellem de to lande, efter at USA har indført nye og omstridte toldsatser på importerede varer.

RO PÅ ITALIEN

Ellers er kalenderen stort set støvsuget for nøgletal fra både Europa og USA på ugens sidste dag. Investorerne kan fokusere på udviklingen i betalings- og handelsbalancen for marts i eurozonen.

Samtidig er der tilsyneladende faldet ro på i Italien, hvor en regeringsaftale synes at være på plads mellem Femstjernebevægelsen og Liga Nord, oplyser kilder til Reuters.

»Det endelige regeringsprogram indeholder ifølge nyhedskilderne ingen planer om, at Italien skal forlade euroen. I de første udkast til regeringsprogrammet var tonen markant hårdere blandt andet med formuleringer om, at partierne ville kigge på, hvilke muligheder Italien på sigt ville have for at forlade samarbejdet omkring euroen,« skriver Mathias Rømer Sprogel, makroanalytiker i Sydbank, i en kommentar.

Den tiårige italienske rente er steget fra 1,89 pct. mandag morgen til 2,12 pct. torsdag.