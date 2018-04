Obligationer: Renten handles sidelæns - afventende ECB referat

Der er ikke de store bevægelser på rentemarkedet ved åbningen torsdag.

Renten på den toneangivende tiårige statsobligation bliver handlet sidelæns fra morgenstunden. Renten på uændret niveau i forhold til dansk lukketid onsdag.

Onsdag sluttede renten på det tiårige statspapir i underkanten af 0,50 pct., hvilket var 1 basispoint lavere end tirsdagens lukkeniveau.

Den havde kort været nede i 0,49 pct. USA's præsident, Donald Trump, advarede Rusland om et forestående militæranslag mod Syrien, hvor styret mistænkes for at stå bag giftgasangreb.

Handlerne er afventende inden referatet fra rentemødet i Den Europæiske Centralbank, ECB, offentliggøres over middag.

Investorerne kan handle på bagkant af referatet fra rentemødet i den amerikanske centralbank, Federal Reserve. Sydbanks makroanalytiker Søren V. Kristensen vurderer, at referatet var lidt til den hårde side.

Referatet fra den europæiske pendant, ECB, der kommer torsdag eftermiddag, vil blive undersøgt med lup af investorerne.

- Investorerne vil granske referatet for at se, om renteudvalget vakler i retningen af en strammere pengepolitik. Særligt set i lyset af den stærke euro og en svag udvikling i inflationen, siger Sydbank Søren V. Kristensen i en morgenkommentar.

Renten på den toneangivende tiårige amerikanske T-bond lukkede i 2,78 pct. på markedet i New York efter at have rundet 2,76 pct. tidligere på dagen.

Renten blev løftet af referatet fra Federal Reserve, der fortsat vil arbejde efter gradvise renteforhøjelser.

Torsdag morgen handles T-bond'en sidelæns på markedet i Tokyo, hvor renten ligger i knap 2,78 pct. Niveauet er stort set uændret, i forhold til da de danske handlere gik hjem onsdag eftermiddag.

ECB REFERAT I FOKUS

Den vigtigste begivenhed, investorerne kan se frem til torsdag, er referatet af rentemødet i ECB for marts. Det bliver offentliggjort 13.30. Efter det skal Benoît Cæuré, der er medlem af ECB's direktion, tale i Paris.

Der kommer desuden tal fra industriproduktionen i eurozonen på månedsbasis for februar, hvor analytikerne venter en beskeden stigning på 0,1 pct.

Også i USA er der tal, da der bliver offentliggjort statistik for antallet af nytilmeldte ledige for uge 14.

Analytikerne, adspurgt af Bloomberg News, venter, at køen er på 230.000 personer mod 242.000 personer i sidste uge.

/ritzau/FINANS