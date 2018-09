Obligationer: Renten falder en spids frem mod rentemøde i Fed

Faldet kommer op til, at Federal Reserve onsdag klokken 20 dansk tid afslutter et todages møde i styringskomitéen med et pressemøde. Meldingerne herfra kan ende med at sende renten op, vurderer Sydbank.

Renten på den toneangivende tiårige danske statsobligation ligger onsdag middag en smule under tirsdagens lukkeniveau med et fald på 1 basispoint til 0,47 pct. For en uge siden lukkede renten i 0,41 pct.

- En hård tone fra Fed-direktørerne, der understreger, at de gradvise renteforhøjelser vil fortsætte, kan løfte renterne, skriver makroanalytiker Mathias Rømer Sproegel fra Sydbank i en analyse.

Det er markedets forventning, at Fed vil hæve renten med 25 basispoint til et renteniveau på 2,00-2,25 pct. Fokus vil derfor være på nye rente-, vækst- og inflationsprognoser i meddelelsen, lyder det fra makroanalytikeren.

- I selve teksten til rentebeslutningen vil vi holde øje med, om Fed fortsat siger, at pengepolitikken er lempelig. Hvis Fed fjerner sætningen, vil det indikere, at Fed vurderer, at den samlede pengepolitik er tæt på et neutralt niveau. Det kan føre til spekulationer om, Fed er tæt på endestationen for renteforhøjelserne, vurderer han.

Onsdag kommer der også tal for salg af nye boliger i USA i august. Her ventes en stigning på 0,5 pct. Måneden forinden faldt salget med 1,7 pct.

/ritzau/FINANS