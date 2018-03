Obligationer: Renten bakker efter genopvakt handelsbekymring

En voksende bekymring for indførelsen af amerikansk told på import af stål og aluminium giver onsdag morgen nervøsitet blandt investorerne, der sender de danske statsrenter marginalt ned.

Efter nogle minutters handel bliver den toneangivende tiårige danske statsobligation handlet med en rente på 0,72 pct., hvilket er et fald på 2 basispoint i forhold til slutniveauet tirsdag.

Det sker, efter at den amerikanske præsident, Donald Trump, tirsdag efter dansk børslukning slog fast, at han ikke har i sinde at fravige sin plan om importtold på stål og aluminium. Flere har ellers ytret skepsis omkring forslaget, og senest har Det Hvide Hus' økonomiske rådgiver, Gary Cohn, valgt at tage sit gode tøj og gå som en direkte protest imod planen.

»Det er en opsigelse, der alt andet lige tynder ud i kritikere af forslaget, og som lægger en smule ekstra til usikkerheden omkring administrationen.«

»Markederne afventer stadig de endelige detaljer omkring tolden på aluminium og stål, og det forventes, at den kommer indenfor den næste uges tid, så vi må væbne os med tålmodighed lidt endnu,« siger Andreas Østerheden, seniorstrateg i Nordea.

Onsdag får investorerne flere nøgletal til yderligere handelsinspiration. Det drejer sig blandt andet om den tredje opgørelse over BNP-væksten i fjerde kvartal i eurozonen, mens der senere fra USA kommer ADP-jobrapporten over det private arbejdsmarked.

Efter dansk børslukning onsdag aften offentliggør den amerikanske centralbank, Federal Reserve, desuden sin økonomiske barometer-aflæsning i form af Beige Book.

/ritzau/FINANS