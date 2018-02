Obligationer: Rentefald fra torsdag middag fortsætter

Fredag middag ligger renten med et lille fald efter torsdag at have været oppe i det højeste niveau længe.

Den ledende tiårige danske statsrente ligger i 0,80 pct. - 1 basispoint under torsdagens niveau. I store træk er tendensen den samme i det øvrige Europa. Torsdag middag var renten oppe i 0,86 pct. - det højeste niveau i hele det toneangivende papirs levetid. Obligationen blev udstedt i starten af 2017.

De første handler fredag skete til højere rente, da renten var oppe i over kanten af 0,83 pct.

Underliggende er der fortsat usikkerhed i obligationsmarkedet - primært knyttet til USA.

De seneste to dage har investorerne fået to nøgletal, der har indikeret, at den amerikanske inflation er opadgående. Torsdag fulgte de amerikanske producentpriser op på onsdagens overraskende høje forbrugerpriser.

Det har ifølge flere iagttagere øget forventningen om et øget tempo i renteforhøjelser hos den amerikanske centralbank, Federal Reserve, og det har sendt renterne op, hvilket til dels har smittet af på de europæiske markeder.

Torsdag opjusterede analytikerne hos Jyske Bank forventningerne til tempoet i den amerikanske centralbanks renteløft.

Analytikerne i Jyske Bank skønner nu, at banken vil hæve den ledende rente fire gang i år og en femte gang på mødet i marts 2019. Tidligere skønnede analytikeren tre renteløft.

Fredag kan investorerne se frem til en samling mindre tunge nøgletal fra USA.

Det gælder blandt andet importpriser samt boligbyggeri og byggetilladelser for januar, der lander klokken 14.30, og en foreløbig opgørelse af Michigan-tillidsindekset for februar.

/ritzau/FINANS