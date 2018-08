Obligationer: Reduceret risikoappetit og rentefald

Investorerne er bekymrede for, at de tyrkiske problemer kan smitte af på andre markeder, herunder på europæiske banker - og økonomier - som følge af deres eksponering mod landet.

Usikkerheden giver sig udslag i en reduceret risikoappetit hos investorerne, som sælger fra i aktier og kanaliserer midler over i de mere sikre statspapirer - herunder i tyske, franske, svenske og danske statspapirer.

»Drivkraften bag faldet (i den tyrkiske valuta, red) er usikkerhed i markedet om, hvorvidt Tyrkiet og USA kan finde en løsning på deres diplomatiske genvordigheder,« skriver chefanalytiker Jakob Ekholdt Christensen fra Danske Bank i en kommentar.

Da mange tyrkiske virksomheder og husholdninger har optaget lån i udenlandsk valuta kan liraens fald ifølge chefanalytikeren føre til en alvorlig bankkrise i Tyrkiet.

EN OND SPIRAL

»Det er i høj grad også det, investorerne er nervøse for, og som får dem til at trække sig ud af Tyrkiet. Derved er landet ved at blive fanget i en ond fælde, hvor faldet i valutaen fører til yderligere fald osv.,« skriver han.

Herhjemme ligger renten på den toneangivende tiårige danske statsobligation fredag middag i 0,30 pct., hvilket er uændret i forhold til åbningsniveauet, men 5 basispoint lavere end torsdagens lukkeniveau.

På nøgletalsfronten retter fokus sig mod eftermiddagens tal for den amerikanske kerneinflation. Den gennemsnitlige annualiserede inflation i USA har i 2018 ligget på 2,3 pct., noterer Sydbank.

»Det er over den amerikanske forbundsbanks (Feds) inflationsmålsætning på 2 pct., hvilket vil anspore Fed til at fortsætte med at hæve renten gradvist i de kommende kvartaler,« skriver makroanalytiker Mathias Rømer Sproegel fra Sydbank i en kommentar.

Ifølge Bloomberg News venter analytikerne en kerneinflation i dagens opgørelse på uændret 2,3 pct. i annualiserede tal.

/ritzau/FINANS