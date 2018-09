Obligationer: PMI-tal i fokus på dag med ventet rolig åbning

Der ventes ikke de store udsving for renten på den toneangivende tiårige danske statsobligation fra markedets åbning fredag. PMI-tal fra begge sider af Atlanten kan dog være med til sende den en smule op, vurderer Sydbank.

»Vi venter, at det danske obligationsmarked vil åbne med stort set uændrede renter. Højere end ventede PMI-indeks fra både USA og eurozonen kan være med til at presse renterne op i dag,« skriver makroanalytiker Mathias Rømer Sproegel fra Sydbank i en kommentar.

På markedet i Tokyo handles den toneangivende tiårige amerikanske T-bond med en rente på 3,07 pct. Det er på niveau med lukkekursen i New York torsdag.

Torsdag endte renten på det toneangivende danske statspapir på 0,40 pct., hvilket var et fald på 1 basispoint fra onsdagens lukkeniveau.

Klokken 9.30 kommer der foreløbige PMI-tal fra Tyskland over indkøbschefernes syn på aktiviteten i september. Her venter analytikere et lille fald i den samlede opgørelse til 55,4 fra 55,6 måneden før.

»Det samlede PMI - indeks for eurozonen har haft en nedadgående tendens gennem 2018, men har stabiliseret sig på det seneste i underkanten af et niveau på 55.«

»Det signalerer, at den europæiske økonomi bevæger sig fremad i et robust tempo, men det signalerer også, at den økonomiske vækst efter alt at dømme har toppet i eurozonen,« skriver Mathias Rømer Sproegel.

Herefter følger foreløbige PMI-tal fra eurozonen, hvor det samlede indeks ventes at lande uændret på 54,5. Senere på dagen kommer ligeledes de amerikanske indkøbschefers syn på aktiviteten i september.

»Vi venter, at PMI-indekset i USA tiltager til omkring 55 i september fra 54,7 i august. En større fremgang, end vi venter, kan presse renterne op og styrke dollaren,« lyder Mathias Rømer Sproegels vurdering.

/ritzau/FINANS