Obligationer: Marginalt rentefald før rentereferat og PMI-data

Herhjemme ligger renten på den toneangivende tiårige statsobligation onsdag morgen i 0,79 pct. svarende til et fald på 1 basispoint fra lukkeniveauet tirsdag.

Investorerne kan onsdag se frem til en stribe PMI-tal fra såvel Europa som USA, mens dagens største begivenhed først finder sted efter dansk børslukketid, når referatet fra det seneste rentemøde i den amerikanske centralbank, Federal Reserve, offentliggøres klokken 20 dansk tid.

Referatet fra rentemødet i USA kan give et fingerpeg om, hvorvidt der kan blive pillet ved bankens indikationer om tre renteforhøjelser i 2018 og to i 2019. Hælder stemningen over mod at skrue op for de pengepolitiske stramninger, vil det formentlig ramme obligationskurserne.

Derfor vil makroanalytiker Mathias Rømer Sproegel fra Sydbank granske referatet for at se, om nogle af medlemmerne allerede på rentemødet i december ønskede at diskutere tempoet i de fremadrettede renteforhøjelser.

»Vi forventer, at Fed-medlemmerne på et tidspunkt vil diskutere og signalere en fjerde renteforhøjelse i 2018 i lyset af de store finanspolitiske lempelser, som Donald Trump har fået gennemført. Fremgår det af referatet, at medlemmerne har diskuteret flere renteforhøjelser i 2018, kan renterne blive presset op,« skriver Mathias Rømer Sproegel i et notat.

Inden aftenens rentereferat kommer der PMI-data - indkøbschefernes forventninger - fra først Europa og siden USA. Der er tale om foreløbige opgørelser for februar, og der kommer tal for såvel service- og industrisektoren. Fra USA kommer der desuden tal for salget af eksisterende boliger i januar.