Obligationer: Lille rentestigning i afventende marked

Handlen ventes at være afventende, idet opmærksomheden vil samle sig om debuten til den nye amerikanske centralbankdirektør, Jerome Powell, der tirsdag for første gang skal fremlægge bankens halvårlige rapport til kongressen om pengepolitikken og USA økonomi.

Den tiårige amerikanske statsobligation handles tirsdag morgen med en rente på 2,86 pct. på markedet i Tokyo. Det er godt 2 basispoint højre, end da de danske handlere gik hjem mandag eftermiddag.

»Vi venter, at det danske obligationsmarked vil åbne med beskedne rentestigninger,« skriver Sydbank i en kommentar.

POLITISK UDNÆVNELSE

Redegørelsen fra den nye amerikanske centralbankdirektør vurderes ikke at ville ændre på det pengepolitiske status quo, idet Jerome Powells udnævnelse til Fed-chef i høj grad er politisk og dermed næppe vil lægge hindringer i vejen for præsident Donald Trumps vækstpolitik ved at kvæle opsvinget med hurtige renteforhøjelser.

»Powell vil givetvis gentage Feds seneste budskaber, hvor Fed forventer yderligere renteforhøjelser i det kommende år,« skriver Sydbank i en kommentar og peger på, at investorerne gøre alt for at afkode den nye chefs sprog.

Som udgangspunkt ventes ikke de store markedsreaktioner på Powells tale, men skulle han mod forventning signalerer et markant skifte i pengepolitikken i forhold til forgængeren, Janet Yellen, kan det udløse bevægelser på obligationsmarkederne.

MANGE NØGLETAL I DAGENS LØB

Et mylder af nøgletal vil præge handlen inden Powell går på talerstolen.

Det danske konjunkturbarometer bliver afløst af eurozonens forretningsklima, industritillid og forbrugertillid for februar.

Der til kommer tyske forbrugerpriser, mens der fra USA er forbrugertillid, enrogslagre, ordreindgang af varige goder og boligpriser ud på eftermiddagen.

Mandag sluttede den toneangivende tiårige danske statsobligation med en uændret rente på 0,71 pct.