Obligationer: Dyrere olie kan skubbe renten længere op

Der er lagt op til rentestigninger på det danske obligationsmarked torsdag morgen, efter at olieprisen er steget yderligere og har været med til at øge investorernes risikovillighed.

Torsdag morgen ligger olierisen således i sit højeste niveau siden slutningen af 2015. Det hænger sammen med, at Saudi-Arabien har indikeret, at landet gerne ser olieprisen fortsætte op, hvilket i markedet bliver tolket til, at landet vil arbejde for fortsatte produktionsbegrænsninger i oliekartellet Opec, som altså vil begrænse udbuddet og dermed holde en hånd under prisen.

Olieprisstigningen har allerede sat sit præg på de amerikanske renter, der er steget et par basispoint efter dansk lukning onsdag. Det skyldes, at en stigning i olieprisen generelt skaber øget risikovillighed, og derfor søger investorerne væk fra den relative sikkerhed, som ligger i obligationsmarkedet - med faldende kurser og stigende renter til følge.

Dermed peger det mod rentestigninger herhjemme fra torsdagens handelsstart, efter at renten på den tiårige danske statsobligation onsdag lukkede 1 basispoint højere i 0,54 pct.

Fra kalenderen kan investorerne torsdag se frem til blandt andet britisk detailsalg for marts, nytilmeldte ledige i USA i sidste uge samt det amerikanske Philadelphia Fed-indeks for april.