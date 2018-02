Obligationer: Dansk rentehop efter referat fra rentemøde i USA

Referatet fra det seneste rentemøde i den amerikanske centralbank var nemlig med til at sende renterne op i USA, og torsdag morgen blev den toneangivende tiårige amerikanske T-bond handlet i 2,93 pct. på markedet i Tokyo. Det var 3 basispoint højere end ved dansk lukketid onsdag klokken 17.00.

Federal Reserves seneste møde blev afholdt i januar, og referatet, der blev offentliggjort onsdag aften, viste bekymringer i centralbankens top over effekten af præsident Trumps skattelettelser og indikerede, at antallet af renteforhøjelser i år "sandsynligvis" vil blive øget.

Fra morgenstunden starter renten på det toneangivende tiårige danske statspapir med et løft på 2 basispoint til 0,80 pct., og den indhenter dermed onsdagens fald på netop 2 basispoint.

Torsdag er det blevet Den Europæiske Centralbanks tur til at løfte sløret for dialogen og diskussionerne på det seneste rentemøde, der blev afholdt i slutningen af januar, når referatet offentliggøres klokken 13.30 dansk tid. Hos Sydbank ventes referatet dog ikke at få den store markedseffekt.

»Vi venter ikke den store dramatik i dagens referat, og derfor vil investorerne se frem til rentemødet i marts, hvor ECB kommer med opdaterede vækst- og inflationsprognoser,« skriver Mathias Rømer Sproegel, der er makroanalytiker i Sydbank, i en kommentar.

Modsat har det tyske IFO-indeks, der tager temperaturen på erhvervslivet, potentiale til at rykke ved markedet, når det offentliggøres torsdag morgen, vurderer både Nordea og Sydbank.

Ifølge estimater fra Bloomberg News venter analytikerne, at den overordnede IFO-indikator for februar falder til 117,0 fra 117,6 i januar. Et større fald kan presse renterne lidt ned og svække euro.

I løbet af eftermiddagen kommer der også tal fra USA - herunder nytilmeldte ledige, fortsatte ledige og ledende indikatorer.