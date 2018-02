Nyt slag til aktiemarkedet? I dag får vi afgørende svar

Godmorgen,

I dag vil investorerne bide negle, når ugens vigtigste nøgletal bliver præsenteret. Det zoomer vi naturligvis ind på i dagens nyhedsoverblik, hvor du også får nyt om en dagligvaredirektørs farvel.

1

Klokken 14.30 dansk tid vil aktiemarkedet blive tryktestet, når der kommer nye inflationstal fra USA. Tallene er interessante, fordi det netop er højere inflationstal, der har affødt frygten for snarlige rentestigninger og dermed store kursfald på aktiemarkedet. Spørgsmålet er nu, om det blot var en korrektion eller om en større aktienedtur kan være på vej.

Ifølge Bloomberg ventes kerneinflationen at lande på 1,7 pct. i februar mod 1,8 pct. i januar. Overrasker inflationstallet til den høje side, vil det give fornyet næring til spekulationerne, om at inflationen er på vej og, og at den amerikanske centralbank, Federal Reserve, muligvis er kommet bagud - dvs. frygt for at centralbanken skal stramme mere og hurtigere end hidtil forventet. Sker det, vil renterne stige, mens aktierne vil falde.

Op til offentliggørelsen er markederne allerede præget af en vis grad af nervøsitet og en trykket stemning, da investorerne så småt er begyndt at forberede sig på tallet.

Risikoen er, at VIX-indekset – bedre kendt som »frygtens indeks« – skyder op igen og udløser fornyet nedlukning af volatilitetshandlerne, og dermed kan vi få endnu en dag, hvor kursfaldene kan blive forværret af tekniske forhold.

»Hvor rystede, markederne bliver, vil naturligvis afhænge af, hvor meget inflationstallene overstiger konsensusforventningen,« siger Tine Choi, chefstrateg i Danske Bank.

Kommer inflationen ind som ventet eller endog falder en spids mere, så bør det udløse lidt ro hos investorerne, påpeger hun.

»I så fald vil dagen vil formentlig ende i svagt positivt område på aktiesiden, mens renterne næppe vil gøre meget væsen af sig, fordi investorerne så formentlig vil tænke 'det er jo kun et enkelt tal'.«

Følg dagens aktieudvikling på Business Live.

2

Efter fire år i spidsen for Dagrofa har topchef Per Thau modtaget en fyreseddel. Det sker efter flere år med blodrøde tal på bundlinjen, hvor den norske dagligvarekoncern, der tæller Meny, Spar og Min Købmand, senest har måtte lukke discountkæden Kiwi i Danmark og dens 103 danske butikker.

»Vi har ikke forrentet ejernes penge godt nok, og selv om vi er tilfredse med udviklingen målt på markedsandele, så har vi stadig til gode at omsætte det til en god forretning. Og der har vi vurderet og anbefalet ejerne at lave et ledelsesskifte,« siger bestyrelsesformand Jesper Lok.

Med Per Thaus exit vil Jesper Lok midlertidigt sætte sig i førersædet, indtil den rette person er fundet til jobbet. Ifølge Jesper Lok må vedkommende gerne have international erfaring. Planen er, at koncernens nuværende kæder skal styrkes, mens datterselskabet Foodservice Danmark skal vokse. Læs mere i Berlingske her (kræver abonnement).

3

Energikoncernen i Trekantområdet Ewii har været igennem et længere skandaleforløb med overforbrug, fyring af direktør Knud Steen Larsen og en afgået formand.

Selskabet er blandt andet blevet kritiseret for at kaste millioner af kroner i sponsorater i blandt andet Odense Boldklub og Royal Arena i København, som ikke har haft med kerneforretningen at gøre. Men det skal være slut med den slags investeringer, fastslår den nye direktør Lars Bonderup Bjørn i et interview med Finans.

»Det er helt vanvittigt. Vi har brugt 10-11 mio. kr. om året på sponsorater,« siger direktøren.

Lars Bonderup Bjørn fortæller, at han vil rydde op i selskabet og samtidig ændre kulturen. Konkret åbner han for at sælge tabsgivende forretningsområder som eksempelvis udviklingen af en trehjulet elscooter fra.

De asiatiske aktier ligger blandet onsdag morgen, hvor de japanske aktier bliver trukket ned af en styrket yen, mens de kinesiske markeder er præget af afvikling af positioner op til den ugelange fejring af det kinesiske nytår.

Nikkei 225: -1,1 pct.

China Shanghai Composite: -0,3 pct.

Sydkoreas Kospi: +0,9 pct.

Hongkongs Hang Seng: +0,8 pct.

Nordnets investeringsøkonom Per Hansen har udpeget tre ting, som vil være interessante for investorerne onsdag:

I Stockholm holder Hennes & Mauritz kapitalmarkedsdag. Aktien bløder sammen med indtjeningen. På tre år har selskabet oplevet, at indtjeningsmarginen er tæt på at være blevet halveret, og aktien er faldet ca. 60 pct. over de seneste fem år. Investorerne er bekymrede for, at H&M ikke har en tilstrækkelig stærk onlinestrategi. Kan H&M vende billedet og de kommende måneder overbevise skeptikerne om, at selskabet er på rette vej?

Frygten, for at stigende inflation vil presse renterne op og gøre obligationer mere attraktive i forhold til aktier, har været den udløsende faktor for januar/februar måneds aktiekorrektion. Derfor er der god grund til at følge med klokken 14.30, når der bliver offentliggjort amerikanske inflationstal. Et tal over 1,9 -2,0 pct. i årsstigningstakt vil blive set som et tegn på en accelerende inflation, som kan skubbe den 10-årige rente tættere på en 3 pct. rentemur, som investorerne har holdt øje med i nogen tid.

Af andre nøgletal i dag er det værd at holde øje med tyske BNP-tal fra morgenstunden klokken 08.00. Er det gode vækstmometum intakt?