Nykredit: Italienske budgetforhandlinger giver ny usikkerhed

Nykredit er ikke begejstret for italienske statsobligationer, og nye budgetforhandlinger i september kan endnu en gang skabe turbulens på markedet for italiensk statsgæld, lyder vurderingen.

Den 11. september vender det italienske parlament tilbage fra sommerferie, og så sparkes der igen gang i forhandlingerne om sammensætningen af den italienske økonomi i de kommende år.

- Det kan skabe fornyet usikkerhed og presse italienske aktiver. Nykredit fastholder undervægten af italienske statsobligationer mod tyske eller danske. Markedet inddiskonterer allerede betydelig usikkerhed, men de kommende uger kan sagtens byde på et mere attraktivt tidspunkt at lukke anbefalingen på, skriver Frederik Engholm, der er chefstrateg hos Nykredit, i en analyse.

Siden valget og regeringsdannelsen i Italien i foråret er rentespændet mellem de tiårige statspapirer i Tyskland og Italien blevet udvidet med mere end 150 basispoint, og flere ønsker på den nye italienske regerings dagsorden kan meget vel skabe mere usikkerhed.

Derfor er det værd at holde øje med budgetforhandlingerne i september, vurderer Nykredit.

- En euroafstemning er ganske vist skudt til hjørne, men ønsker om blandt andet betydelige løft i offentlig understøttelse og pensioner, et fladt indkomstskattesystem, selskabsskattelettelser og tilbagerulning af planlagte momsforhøjelser i 2019 vil være svære at rumme inden for EUs normale budgetgrænser, skriver Frederik Engholm.

NYT BUDGET KAN GIVE NEDJUSTERINGER

Efter finanskrisen har Italien generelt set opstrammet finanspolitikken og har fået genskabt kreditvurderinger på fornuftige niveauer hos de største kreditvurderingsinstitutter.

Men indholdet af det kommende budget kan ændre på dem igen, hvis den nye italienske regering giver køb på advarslerne fra kreditvurderingsinstitutterne for at holde egne valgløfter.

- Den kommende tids forhandlinger vil føre til fremlæggelsen af både den finanspolitiske plan for de kommende år og budgetudspillet for 2019. Indholdet vil være afgørende for udviklingen i italienske aktiver særligt obligationerne men vil også veje tungt i de kommende kreditvurderinger fra S&P og Moodys, der begge ventes offentliggjort inden slutningen af oktober, skriver Frederik Engholm.

- Ser den nye regering stort på kreditbureauernes advarsler om finanspolitisk holdbarhed, kan det meget vel udløse nedjusteringer. Det kan endda skabe usikkerhed om Italiens "investment grade"-rating i markederne på lidt længere sigt, hvilket også vil svække de italienske banker, uddyber han.

Standard & Poor's (S&P) har lige nu vurderingen "BBB" af den italienske statsgæld, mens vurderingen hos Moody's hedder "Baa2". For begges vedkommende er det to trin over såkaldt junk-status.

Renten på den toneangivende tiårige statsobligation i Italien befinder sig mandag formiddag i 3,10 pct., mens den tilsvarende rente i Tyskland er 0,33 pct. Dermed er rentespændet mellem de to 277 basispoint.

/ritzau/FINANS