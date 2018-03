Ny benchmark oliefuture lanceret i Shanghai

Lanceringen af Kinas yuan-denominerede olie futures markerer kulminationen af et årtis arbejde fra Shanghai Futures Exchange (ShFE) for at give verdens største energiforbrugere mere vægt i prisfastsættelsen af olie, der sælges til Asien.

Analytikere er ikke i tvivl om, at et asiatisk finansielt olieprisbenchmark har sin plads, samt at Kina med sin store forbrugs- og produktionsbase er en førsteklasses placering for futuren.

»Regeringen i Beijing synes at være fast besluttet på at støtte den, og jeg hører, at en række firmaer bliver spurgt om - eller presset til - at handle den, hvilket nok skal hjælpe,« siger topchef i energikonsulentfirmaet FGE i Singapore Jeff Brown til Reuters.

Jeff Brown peger dog på, at der er bekymringer over lovgivningsmæssig indblanding, som det ses på andre kinesiske finansielle råvaremarkeder som jernmalm og kul.

»Det faktum, at regeringen opfordrer til handel og også generelt ikke er bange for træde ind på markedet og lejlighedsvis ændre reglerne, kan modvirke lysten hos de internationale spillere,« siger han.

Futuren fik en strålende debut med en stigning på over 6 pct. da såvel institutionelle investorer som private spillere kastede sig over den mest aktive kontrakt til den etablerede rival, Brent-futuren.

Omkring 12 mio. tønder af Shanghais mest aktive septemberkontrakt skiftede hænder i den første lille times handel, hvilket er mere end den mest aktive kontrakt for Brent-olie.

Den mest aktive septemberkontrakt åbnede i 440,4 yuan svarende til 69,78 dollar per tønde fra et reference-udgangspunkt på 416 yuan.