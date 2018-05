Ny amerikansk hedgefond har satset penge på Pandora-kursfald

Fonden har således shortet - som er at satse på kursfald - 0,5 pct. af aktierne i smykkeproducenten, viser en meddelelse fra Finanstilsynet tirsdag aften.

Positionen har en værdi af knap 300 mio. kr., og det er første gang, at PDT Partners har shortet en mængde Pandora-aktier i den størrelsesorden. Fonden shorter i øjeblikket også NKT-aktier, mens den tidligere har været aktiv i Bavarian Nordic.

PDT Partners blev stiftet i 1993 som en del af handelsafdelingen hos investeringsbanken Morgan Stanley, men blev skilt ud i 2012. Fonden har omkring 5 mia. dollar under forvaltning.

Samlet har otte selskaber shortet mindst 0,5 pct. af aktiekapitalen i Pandora, som er grænsen for, hvornår Finanstilsynet oplyser informationen til markedet.

De otte selskabers andel svarer til 7,38 pct. af Pandora-aktierne, og mens PDT Partners har øget andelen tirsdag, har Melvin Capital Management til gengæld mindsket sin shortposition til 0,61 pct. fra 0,80 pct.

Når man shorter en aktie, låner man en aktie af en aktionær for at sælge den på børsen i forventning om at kunne købe dem tilbage senere til en lavere pris.

På den måde kan man tjene differencen - minus et gebyr for at låne aktien samt eventuel kurtage.

Pandora-aktien er faldet 24 pct. siden regnskabet for første kvartal tirsdag i sidste uge, hvor investorerne blandt andet var skuffede over vækstraterne på det kinesiske marked. Tirsdag lukkede aktien i kurs 505 efter en stigning på 0,8 pct.

/ritzau/FINANS