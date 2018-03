Novozymes satser på fornyet fremgang

Opsvinget i økonomien har ikke givet enzymvirksomheden Novozymes et skub fremad – endnu. Men det kan jo komme i takt med stigende indkomster og forbrug.

Den organiske vækst i Novozymes var på fire pct. sidste år mod to pct. i 2016. I år regner man med fire-seks pct.

Afmatningen af den normalt robuste og høje vækst er bemærkelsesværdig set i forhold til fremgangen i den globale økonomi, der ventes at blive på lidt over fire pct. i år. Aktiviteten stiger kraftigt inden for hårde råvarer som byggematerialer og metaller, men her er Novo­zymes ikke involveret.

Samtidig oplever selskabet lavere købelyst hos nogle af sine største kunder inden for vaskemidler, men det er et ømtåleligt punkt, som ikke beskrives mere end nødvendigt i års­beretningen.

Der er altid udsving enkelte steder i en stor multinational koncern, og Novozymes er markedsleder inden for enzymer. Der er ikke boom for hverken enkelte produkter eller lande, men Latinamerika skuffer generelt.

Enzymer til vaskemidler oplever skærpet indkøbspolitik fra kundernes side.

Bioetanol havde et godt år, men her er der mørke skyer på himlen. Afsætningen påvirkes af udsving i både prisen på olie og på råvaren majs. Store lagre af bioetanol i USA udgør det umiddelbare problem. Generelt er priserne på landbrugsvarer under pres, og det påvirker efterspørgslen på avancerede produktløsninger til erhvervet.

Oprustning af viden og kapacitet

Ledelsen satser offensivt på produktudvikling og tager også fat på helt store, langsigtede projektløsninger med bæredygtighed som tema. Anvendelse af bioteknologi til at skaffe rent vand er netop blevet optaget på listen over udviklingsopgaver.

I forvejen arbejder Novozymes på at udvikle bære­dygtige forbedringer til at klare verdens forsyning med fødevarer og energi. Satsningen foretages jo ikke ud fra idealisme, men ud fra en vurdering af selskabets styrke i bio­teknologi og det kommercielle potentiale for sådanne nye produkter.

Her sker der en interessant forskydning i retning af forbrugeren. Det kan føre til en langt større afsætning end salg til en fabrikant af en eller anden vare, f.eks. brød eller øl. Det er derfor, at enzymer til vaskemidler har fået så stor betydning: Vi bruger det derhjemme, selv om det er blevet blandet sammen på en fabrik.

Novozymes har fordel af sin størrelse ved at kunne kaste store ressourcer ind i nye udviklingsprojekter, og det anvendte man 1,9 mia. kr. på sidste år.

For at forbedre dynamikken på dette centrale område er der gennemført en opdeling ud fra virkefelter, så teknikkerne kommer tættere på kunderne. Netop denne afstand ser ud til at være et problem, så det er et positivt skridt. Afsætningen til industri og landbrug udgør nemlig kundegruppen, og selv vaskemidler håndteres af store firmaer som Unilever og Procter & Gamble.

Artiklen fortsætter efter grafikken

Jagt på fremgang i nye vækstlande

Kapaciteten udvides i disse år, selv om mængderne ikke stiger markant. Den første fabrik i Indien er snart klar til drift, og anlægget i Nebraska (bioetanol) er udvidet. I Danmark opføres et nyt udviklingscenter tæt på DTU.

Kommercielt satser man på en mere differentieret forretningsmodel end tidligere. Ideen er at få bedre fat i de nye vækstlande, emerging markets.

Løftet skal komme fra nye produkter

Salget her udgør i dag en andel på 35 pct., idet industrilandene fortsat vejer tungest. Vaskemidler til de folkerige lande udgør derfor en oplagt mulighed for at ekspandere, men det kræver billigere enzymløsninger og produkter, som kan indarbejdes i de metoder for tøjvask, som benyttes i de enkelte lande.

Tilsyneladende prøver Novozymes at få fat på stærke nationale fabrikanter af vaskemidler i disse lande. Derved får man bedre fat om markedet end ved at overlade opgaven til de globale udbydere af dagligvarer.

Ledelsen mener, at nyudviklede produkter vil kunne give væksten et tiltrængt løft i de næste par år. Relationerne til storkunderne omtales ikke, og den opgave skal key account managers vel løse lige så stille.

Udsigten for 2018 er stagnation i omsætningen opgjort i kroner, idet kursfaldet på dollar og kinesiske yuan er lige så stort som den organiske vækst på fire-seks pct. Finansposten var sidste år belastet af en fuld nedskrivning af en satsning på affaldsbaseret bioetanol. Prisfaldet på olie har spoleret projektet.

Bioetanol står dog over for en endnu større udfordring. Tempoet i udviklingen af elbiler er ved at tage fart med en storstilet indsats fra bilindustriens ledende firmaer – og så sker der pludselig noget.

I 2025 forventes 15-25 pct. af alle nye biler at have elmotor. Dermed undermineres behovet for bioetanol.

Høj børskurs og stort potentiale

Novozymes-aktiens høje børskurs afspejler selskabets store potentiale. P/E(18E) tallet er 29. Novo Nordisk handles tilsvarende til 19.

Enten køber man aktien trods prisen og beholder den mange år frem. Eller man kan satse på chancen for måske at kunne købe aktien billigere under et eventuelt dyk i aktiekurserne generelt.