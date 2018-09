Novo Nordisk Fonden på jagt efter startups

Novo Nordisk Fonden vil sætte turbo på forskeres iværksætterdrømme. Målet er op til ti flere om året.

Det skriver Børsen.

Novo Nordisk Fondens nye inkubator, Bioinnovation Institute, har med knap 400 mio. kr. i hånden åbnet for ansøgninger fra forskere, der gemmer på nye danske life science-virksomheder.

- Vi ved godt, at der er en god forskning i Danmark, men synes bare, at der var for få spin-out fra universiteterne inden for life science-området, siger Sten Scheibye, der er formand for Bioinnovation Institute, til Børsen.

Målet for Bioinnovation Institute er at hjælpe virksomheder, som ellers ikke ville blive etableret, og gøre det nemmere og mere muligt at påvirke startups tidligt.

Selskabet håber også på, at tiltagene vil få flere virksomheder til at blive i Danmark i stedet for at søge til blandt andet Sverige og England.

Startups ansøger om at blive en del af et 12 ugers accelerationskursus, som hjælper dem med at afklare deres forretningsplan, vurdere patentsituationen og identificere de vigtigste succeskriterier.

Hvis forsøget bliver succesfuldt, er målet, at fonden bliver uafhængig og tiltrækker kapital fra andre kilder end Novo Nordisk Fonden.

/ritzau/FINANS