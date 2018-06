Novo-aktien går til vejrs efter succesrige resultater for fremtidshåb

Aktien ligger efter fem minutters handel til en gevinst på 3,6 pct. til 299 kr.

Især data fra det såkaldte Pioneer 4-studie, der sammenlignede effekten af oral Semaglutid med Novos eget storsælgende injektionsbaserede GLP-1-middel Victoza, er ifølge Sydbank-analytiker Søren Løntoft Hansen værd at dvæle ekstra ved. Årsagen er, at data indikerer, at Novo vil kunne få en relativt høj pris for sin diabetespille på linje med prisen på Victoza.

Novos Victoza er i dag dyrere end pillebehandlingerne på grund af større effekt. På grund af den større effekt var der på forhånd også stor spænding om, hvordan oral Semagludid ville måle sig med Victoza.

»Det kan give en konkurrencefordel, at man med de her data er i stand til at konkurrere med GLP-1-segmentet for én daglig behandling, og samtidig sikre en pris på linje med Victoza og de øvrige GLP-1-midler,« siger Søren Løntoft Hansen.

Han holder fast i sit topsalgsestimat for oral Semaglutid på 30 mia. kr. og ser en sandsynlighed for godkendelse på 70 pct. i kølvandet af offentliggørelsen.

I sammenligningsstudiet med Victoza viste oral Semaglutid, at det var gav en effekt på langtidsblodsukkeret på linje med Victoza opgjort efter den primære statistiske metode, som kræves af myndighederne, og som vurderer effekten, uanset om patienterne springer fra studiet eller får anden supplerende behandling.

Desuden viste oral Semaglutid et statistisk signifikant og større vægttab ved 26 uger sammenlignet med Victoza, og slog altså Victoza på den parameter.

/ritzau/FINANS