Norwegian-aktien fortsætter op efter sidste uge kursridt

. Aktien i det norske luftfartsselskab Norwegian fortsætter op mandag, efter at opkøbsinteresse i sidste uge fik aktien til at stige mere end 47 pct.

Ved middagstid mandag sender investorerne aktien op med 7,9 pct. til 286 norske kr.

Torsdag i sidste uge kom det frem, at ejeren af British Airways, IAG, er interesseret i at købe det norske selskab og foreløbigt har sat sig på en aktiepost på 4,61 pct.

- Minoritetsinvesteringen har til formål at etablere en position, fra hvilken der kan startes drøftelser med Norwegian, inklusive muligheden for et fuldstændigt tilbud på Norwegian, lød det fra IAG, der efterfølgende fik Norwegian-aktien til at banke i vejret med 47,2 pct. til lukkekursen torsdag på 264 norske kr.

Ifølge det norske nyhedsbureau TDN Direkt har SEB mandag løftet kursmålet for aktien til 300 norske kr. fra 220 norske kr. Af analysen fremgår det desuden, at finanshuset vurderer, at der er mulighed for, at IAG kommer med et bud på omkring 400 norske kr. per aktie i Norwegian.

Også analysechef Lars-Daniel Westby fra Sparebank 1 Market vurderer, at IAG vil komme med et konkret bud på Norwegian.

Ifølge Dagens Industri venter han, at buddet kommer til at ligge mellem 310 og 486 norske kr., og han forventer samtidig, at IAG vil øge sin ejerandel til 10 pct. af aktiekapitalen, inden luftfartsgruppen indleder forhandlingerne med Norwegian.

IAG-aktien stiger 1,6 pct. mandag ved middagstid. Også danske SAS har en god dag på børsen mandag, hvor aktien stiger 3,9 pct. til 15,61 danske kr.

/ritzau/FINANS