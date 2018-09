Norske og russiske aktier nyder godt af olieprishop

Der er god stemning omkring aktierne i Norge og Rusland mandag over middag, hvor stemningen blandt de europæiske aktier over en bred kam ellers er til den negative side.

Forklaringen skal findes i store stigninger i oliepriserne, efter at Organisationen af Olieeksporterende Lande (Opec) på et møde i weekenden endte med ikke at anbefale at forøge produktionen.

I Norge, hvor mange aktier er eksponeret direkte eller indirekte mod olieindustrien, stiger det toneangivende OBX-indeks med 1 pct. mandag, mens det russiske RTS-indeks over de største 50 aktier i Rusland - og opgjort i dollar - stiger med 0,8 pct.

Det sker, samtidig med at der er fald at spore blandt de fleste af de største førende aktieindeks på det europæiske kontinent. Eksempelvis falder FTSE 100-indekset i London med 0,1 pct., mens CAC 40 i Paris bakker 0,2 pct., hvilket også er tilfældet for det tyske DAX-indeks.

Herhjemme falder C25-indekset med 0,5 pct., mens S30-indekset i Stockholm bakker 0,4 pct.

Opec-meldingerne har fået prisen for en tønde af den europæiske referenceolie, Brent, til at stige til 80,68 dollar mod 79,27 dollar per tønde Brent-olie ved dansk lukketid fredag. Det svarer til en prisstigning på 1,8 pct.

Opecs anbefalinger går i øvrigt imod ønskerne fra USAs præsident, Donald Trump, der i et tweet i sidste uge opfordrede organisationen til at sætte priserne ned nu, skriver Reuters. Opfordringen preller dog af på Opec-landene med verdens største olieeksportør Saudi-Arabien i spidsen.

Råvarehandlerne Trafigura og Mercuria vurderer ifølge Reuters, at prisen på en tønde Brent kan være på vej mod 90 dollar omkring juletid og kan passere 100 dollar i starten af 2019, da balancen i oliemarkedet tipper i forbindelse med, at de amerikanske sanktioner mod Iran implementeres fuldt og helt fra november.

Ifølge den amerikanske bank JPMorgan kan sanktionerne reducere olieudbuddet med 1,5 mio. tønder om dagen, mens Mercuria advarer om, at olieudbuddet kan falde med op til 2 mio. tønder dagligt, skriver Reuters.