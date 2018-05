Norsk olieservicefirma brager op på børsen efter som ventet regnskab

Den norske olievirksomhed Aker BP lægger sig i toppen over mest stigende aktier i Europa mandag eftermiddag efter at have levet op til markedets forventninger med regnskabet for årets første tre måneder.

Omsætningen landede for kvartalet på 890 mio. dollar, hvilket var stort set på linje med analytikernes estimat på 892,5 mio. dollar ifølge Bloomberg News. Samtidig endte driftsoverskuddet før af- og nedskrivninger, EBITDA, på 658 mio. dollar mod ventet 660,1 mio. dollar blandt analytikerne.

Begge resultater var bedre end i samme periode sidste år, hvilket blandt andet har at gøre med en bedring i den generelle olieindustri, som har kunnet se prisen på olie stige, efter at den for få år siden var nede at vende i meget lave niveauer.

For helåret 2018 fastholder Aker BP sine forventninger.

Aktien i Aker BP er mandag eftermiddag den næstmest stigende i det europæiske Stoxx 600-indeks, hvor en kursstigning på 8,2 pct. til 286,60 norske kr. kun bliver overgået af danske Ambus stigning på 17,2 pct. til 179 kr.