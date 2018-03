Norsk centralbank styrker norsk krone markant

Den norske krone styrkes over for den danske ditto efter den norske centralbanks fastholdelse af den nuværende pengepolitik.

Til gengæld meldte Norges Bank ud, at det snart er tid til at hæve renten, og det giver den norske krone stor styrke overfor den danske krone.

Torsdag morgen før klokken 10 kunne man nøjes med at tage 0,7790 kr. op ad lommen, hvis man skulle en tur nord på til Norge. Efter meddelelsen fra centralbanken skal man af med 0,7853 kr. for en norsk krone - det højeste niveau siden november sidste år.

Det skyldes ifølge makroanalytiker i Sydbank, Kim Blindbæk, at fremgangen i den norske økonomi betyder, at den ledige kapacitet snart er brugt op. Det forklarer han i et notat.

»Det ses blandt andet på køen af arbejdsløse nordmænd, der bliver kortere måned for måned. Norges Bank er dermed mere bekymret for at ramme kapacitetsbegrænsningen, end at inflationen i Norge er for lav,« siger Kim Blindbæk.

Kim Blindbæk vurderer, at en renteforhøjelse er på vej, og at den kan komme i september. Det kræver dog, at norsk økonomi fortsat bevæger sig fremad og at inflationen ryger yderligere i vejret.

»Seneste ændring af inflationsmålet fra 2,5 pct. til 2 pct. betyder, at der ikke længere er så langt op til inflationsmålet som tidligere,« forklarer han.

»Udsigten til en snarlig renteforhøjelse i Norge er positivt nyt for den norske krone. Vi forventer fortsat, at den norske krone vil blive styrket i år,« siger Kim Blindbæk.