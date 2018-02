Nordea: Onsdag bliver afgørende for aktiemarkederne

Efter et mindre comeback for både europæiske og amerikanske aktier, forudser Nordea, at onsdagens offentliggørelse af amerikanske inflationstal kan skabe ny frygt på markedet.

Det skriver dagbladet Børsen.

Aktiemarkedet holder godt øje med inflationstal, og når USA onsdag kommer ud med nye tal om udviklingen i forbrugerpriser og dermed inflation, kan det føre til faldende aktiekurser.

»Hvis inflationstallene onsdag kommer ud, som vi forventer, vil det puste til ilden for de amerikanske renter og sende dem op. Og vi har på det seneste set en tæt sammenhæng mellem stigende renter og faldende aktiekurser,« siger Andreas Steno, chef for global valuta- og rentestrategi i Nordea, til dagbladet Børsen.

Nordea forventer, at nye inflationsmål fra december kommer til at ligge på 2 pct., hvilket kan være nok til at udløse et mindre aktiefald.

Sidste uge bød på uventet volatilitet i aktiemarkederne, og der er derfor ekstra fokus på onsdagens udgivelser, som også byder på nye tal for forbrugertilliden i USA, samt økonomisk vækst i Japan.