Nordea: Mærsks exit fra fondsbørsen kan blive en realitet

A.P. Møller-Mærsk kan inden for en kort årrække være fortid på fondsbørsen, hvilket vil give ro til at omdanne selskabet fra et konglomerat til en rendyrket transport- og logistikvirksomhed.

Det vurderer Nordea som et scenarie, skriver Børsen.

- Vores konklusion er, at A.P. Møller-Mærsk meget vel kunne være det næste C25-selskab, der bliver taget af børsen efter TDC.

- Aktien er faldet 35 pct. siden toppen i 2017, og den nuværende lave aktiekurs ses som et godt udgangspunkt for familien til at købe resten af aktierne. Familien ejer gennem investeringsselskabet A.P. Møller Holding over 53 pct. af aktierne i dag, skriver aktierådgiver Jesper Bamberger i en analyse ifølge Børsen.

Han understreger dog, at det næppe vil ske på kort sigt, men at der er fordele i ikke at være på børsen, fordi selskabets transformation væk fra olien tager flere år, mens aktiemarkedet ofte har et mere kortsigtet fokus.

Nordea ser en sandsynlighed for, at Mærsk bruger sine mange milliarder fra frasalg af olieaktiviteterne til at tilbagekøbe egne aktier, hvilket vil øge familieselskabets ejerandel til 67 pct., og derfor vil det ifølge Nordea være overkommeligt at købe de resterende aktionærer ud og afnotere selskabet.

/ritzau/FINANS