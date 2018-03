Nordea: IT-sektoren har yderligere potentiale fremadrettet

Sådan lyder vurderingen fra Andreas Østerheden, der er seniorstrateg i Nordea.

- IT har længe været blandt vores favoritter på sektorsiden. Vi ser høj indtjeningsvækst i sektoren, og netop i denne del af den økonomiske konjunkturcyklus med et stramt amerikansk arbejdsmarked, og hvor vi ser stigende investeringsaktivitet. Det øger potentialet fremadrettet, siger Andreas Østerheden.

Siden årsskiftet har it-sektoren hentet 2,9 pct. i afkast i danske kr., og det er på trods af aktiekorrektionen, der på det seneste har ramt markederne hårdt.

Andreas Østerheden vurderer, at den høje økonomiske vækst betyder, at de typiske konjunkturfølsomme sektorer klarer sig bedst, mens de mere defensive klarer sig dårligst.

For de næste 12 måneder venter Andreas Østerheden et aktieafkast på globale aktier 10-15 pct., og at de cykliske sektorer vil fortsætte med at klare sig bedre end de defensive.

/ritzau/FINANS