Nordea gentager købsanbefaling af Danske Bank-aktie inden vigtigt nyt i hvidvasksag

Nordea anbefaler »køb« af Danske Bank inden næste uges konklusioner i hvidvasksagen, og har sat et kursmål på 250 kr. per aktie.

Banken nævner desuden, at den vil hæfte sig ved antallet af dollartransaktioner, som blev clearet på amerikansk jord samt indikationer på, hvem der vidste hvad, og om bankens handlinger har været groft uagtsomme eller forsætlige.

Falder sagen bedst muligt ud for Danske Bank og ender uden bøder, ser Nordea et kurspotentiale på op mod 35 pct.

Nordea har desuden regnet sig frem til, at Danske Bank kan håndtere en bøde på helt op til 25 mia. kr., uden at den vil få behov for at rejse yderligere kapital.

Aktien i Danske Bank faldt mandag med 2,9 pct. til 171,80 kr.