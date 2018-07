Nordea: Det er slut med gyldne aktieafkast - tilbage til normalen

Efter flere år med høje aktieafkast skal investorerne nu vænne sig til, at de igen nærmer sig normalen, og det har fået storbanken Nordea til at justere sine afkastforventninger til det kommende år.

»Vi har været forkælede i flere år, men nu skal vi altså indstille os på, at hverdagen begynder igen. Vi forventer ingen tømmermænd, men bare at vi vender tilbage til de tider, hvor aktier klarer sig godt, uden at vi vil se blændende afkast,« lyder det fra Andreas Østerheden, der er seniorstrateg hos Nordea.

Bankens afkastforventninger lyder nu på 6-12 pct. det kommende år, mens bunden af intervallet tidligere var sat højere, da banken ventede et afkast på 8-12 pct. Til sammenligning er det langsigtede historiske gennemsnit på knap 7 pct., mens der ifølge Nordea har været afkast på omkring 15 pct. om året på globale aktier, siden opturen i økonomien startede.

Ifølge storbanken er potentialet for yderligere fremgang i økonomien blevet mindre, mens risikoen for negative overraskelser omvendt er blevet større.

Nedjusteringen af den nederste ende af intervallet betyder ikke, at Nordea ser en recession inden for de kommende 12 måneder, men det påpeges, at markederne vil være afventede, da usikkerhedsmomenter som handelskrig og strammere pengepolitik fylder i investorernes bevidsthed - samtidig med at det globale opsving er en smule svækket.

»Vi kan sagtens se, at de tocifrede afkast vende tilbage, men det kræver en trigger, som vil give markederne et nyt boost frem. Det kunne være en handelsaftale mellem USA og Kina eller nye mindre stramme toner fra centralbankerne. Men vi vil se det, før vi regner med det,« siger Andreas Østerheden.

Den kommende regnskabssæson kan også tage investorernes fokus væk fra handelskonflikten med USA i spidsen og mod de underliggende data fra virksomhederne.

Nordea oplyste tirsdag, at storbanken venter endnu en rekordstærk regnskabssæson for de amerikanske virksomheder, som banken forudser vil levere en indtjeningsvækst i størrelsen 20-25 pct. i forhold til samme kvartal sidste år.