Nordea-analytikere: Lundbeck-aktien er overvurderet

Lundbeck-aktien er overvurderet, hvis man spørger analytikerne i Nordea, som ser et forestående fald i aktien og risiko for at analytikerkorpset generelt kommer til at skulle sænke deres estimater.

»Vi sænker Lundbeck til "sælg" (fra før "hold", red.), da vi ser, at aktien kan falde omkring 25 pct. til vores kursmål og risiko for, at konsensusestimater skal reduceres. Vi ligger 10 pct. under konsensus for driftsindtjeningen, EBIT, i 2019,« skriver Nordea i et analysenotat.

Analyseændringen er mandag med til at presse aktien, som ved middagstid ligger 2,9 pct. lavere i 456,90 kr. Faldet til trods er aktien i år dog steget hele 48 pct.

Nordea venter, at Lundbeck i år vil kunne skabe et driftsresultat, EBIT på 5,25 mia. kr., hvilket er højere end selskabets forventningsprognose på 4,8-5,2 mia. kr., og banken ser derfor mulighed endnu en opjustering fra selskabet i løbet af året.

Gående ind i 2019 indkalkulerer Nordea imidlertid større erosion i salget af epilepsimidlet Onfi, hvilket skyldes kopikonkurrence og mulig øget konkurrence fra Epidiolex. Det samme gælder i øvrigt for Lundbecks middel Sabril.

»Så for 2019 og 2020 sænker vi EBIT- og EPS-estimater med 3-5 pct.,« skriver Nordea.

Lundbeck kommer onsdag med regnskab for andet kvartal.