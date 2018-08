NNIT: Der er fortsat usikkerhed om Novo Nordisk

It-virksomheden NNIT kommer godt ud af andet kvartal i forhold til årets første tre måneder. Her var det en drastisk faldende salg til Novo Nordisk, der belastede tallene.

»Første kvartal var usædvanlig dårlig, hvor vi var ramt både af påskens placering, og af at salget til Novo Nordisk faldt mere end ventet. Her i andet kvartal har vi både påsken og Novo Nordisk med os,« siger Carsten Krogsgaard Thomsen, der er finansdirektør i NNIT.

Omsætningen for NNIT på Novo-salget var på 278,4 mio. kr. i andet kvartal mod 267,2 mio. kr., hvilket afspejler en fremgang på 4,2 pct. I første kvartal 2018 faldt Novo Nordisks omsætning i selskabet med en femtedel i forhold til første kvartal sidste år.

»Der er sket en stabilisering i omsætningen til Novo Nordisk, og vi fortsætter med at vokse i de fleste kundesegmenter,« siger finansdirektøren.

NNIT FASTHOLDER FREMTIDSSYN

NNIT fastholder sine forventninger til 2018, efter selskabet i forbindelse med regnskabet for første kvartal i maj nedjusterede omsætningsvæksten i faste valutakurser til 3-6 pct. fra tidligere 4-7 pct., mens forventningerne til driftsmarginen blev fastholdt på omkring 10-10,5 pct. - ligeledes i faste valutakurser. Dengang lød det, at der fortsat var en usikkerhed om fremtiden.

»Vi fastholder vores forventninger, men jeg kan ikke sige, at usikkerheden er væk, fordi Novo Nordisk har rettet sig i det her kvartal. Man skal passe meget på med at konkludere fremtiden på et enkelt kvartal,« lyder det fra Carsten Krogsgaard Thomsen.

NOVO-ANDEL FALDER

Novo Nordisk udgør nu 63 pct. af omsætningen mod 58 pct. i andet kvartal sidste år. Og det er den udvikling, man ønsker i NNIT, der oprindeligt var en del af Novo-koncernen.

»Novo-andelen falder med 2-3 pct. om året. Det er ikke, fordi Novo skal være en mindre kunde hos os - de er stadigvæk vigtige, og vi vil stadig gerne sælge til dem - de andre kunder skal bare blive flere,« forklarer finansdirektøren.

Og det er da også andre kunder, der gør deres indtog i ordrebogen hos it-selskabet, hvis hovedforretning er It Operation Services, der udgør 60 pct. af omsætningen, mens de resterende 40 pct. tjenes ind via It Solution Services.

»Ser man bort fra Novo Nordisk, er ordrebogen vokset med 6,6 pct. i forhold til samme tidspunkt sidste år, mens Novo Nordisk er faldet med 8 pct. Og selv om faldet ikke er så stort som i første kvartal, så er der stadig usikkerhed omkring Novo Nordisk og om, hvor meget de vil købe hos os i fremtiden,« siger Carsten Krogsgaard Thomsen.