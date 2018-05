NKT: Amerikansk kapitafond øger væddemålet på kursfald

Den amerikanske kapitalfond PDT Partners øger sin satsning på, at det danske industrikabelselskab NKT mister værdi på børsen.

En meddelelse fra Finanstilsynet viser, at PDT Partners nu har shortet 0,71 pct. af aktierne, mens det tal tidligere lød på 0,65 pct. af NKT-aktierne.

Når man vælger at gå short i en aktie, låner man aktier fra en aktionær og sælger aktierne i håb om at kunne købe dem tilbage senere til en lavere kurs. På den måde kan en investor tjene differencen - minus et gebyr til ejeren for at låne aktien samt eventuel kurtage.

NKT-aktien faldt 4 pct. til 172,50 kr. i tirsdagens handel. Siden årsskiftet er NKT-aktien faldet 38,7 pct. i værdi.

/ritzau/FINANS