Nilfisk-konkurrent afviser fusion - aktien falder tungt

. Aktien i den danske producent af rengøringsmaskiner Nilfisk falder 7,5 pct. på børsen fredag, efter den amerikanske konkurrent Tennant har afvist planer om en mulig fusion mellem de to selskaber.

En Nilfisk-aktie koster fredag 320 kr. mod 336 torsdag.

Efter Tennant torsdag offentliggjorde regnskab for fjerde kvartal, afholdte selskabet en telekonference, og det var her, at selskabet afviste, at det ønsker at fusionere med det danske selskab.

- Efter at have gennemgået forslaget grundigt har bestyrelsen sammen med sine rådgivere besluttet at eksekvere selskabets nuværende forretningsplan, der viser den rigtige vej for selskabet og aktionærerne, sagde administrerende direktør i Tennant Chris Killingstad.

Nilfisk-aktien steg 12 pct. over to dage i december, efter den britiske storaktionær, kapitalfonden Primestone Capital, foreslog at fusionere de to selskaber.

- Nilfisk-faldet er et resultat af, at fusionsspekulationerne er taget ud af aktien, efter at den steg op mod 12 pct., da det var fremme i december, siger analytiker i Jyske Bank Janne Vincent Kjær til Ritzau Finans.

I december sagde Nilfisk, at det fra det danske selskabs side ikke var udelukket at gå videre med fusionsplanerne fra Primestone.

- Nilfisks strategi er fortsat at simplificere forretningen og vækste organisk samt gennem M&A (fusion er og opkøb, red.), skrev Nilfisk.

Nilfisk-formand Jens Due Olsen afviste heller ikke idéen.

- Nu er der kastet en bold op i luften, og så må vi se, hvordan de forskellige parter griber bolden, sagde Jens Due Olsen i december.

Primestone Capital ejer 5,2 pct. af Tennant og 5,61 pct. af Nilfisk.

/ritzau/FINANS